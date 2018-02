Museum Oudheden Leiden telt al 200 jaar mee op wereldniveau

LEIDEN - Koning Willem de Eerste stichtte het in 1818: het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. En dus bestaat het museum dit jaar precies 200 jaar. En dat wordt in het museum dan ook uitgebreid gevierd met verschillende tentoonstellingen. Het Rijksmuseum voor Oudheden is in de loop der jaren op wereldniveau een belangrijke rol gaan spelen op het gebied van archeologie.

De Egypte-collectie heeft zich in de loop der jaren in de top 10 van wereld genesteld en mede daarom is de directeur apetrots op dit jubileum. 'Het is een hele bijzondere verjaardag', zegt directeur Wim Weijland van het museum. 'Er zijn maar een paar musea in Nederland die kunnen zeggen dat ze zo lang bestaan.'

Het museum begon in 1818 in de Houtstraat. In de eerste 17 jaar werden er enorme sommen geld beschikbaar gesteld door Willem de Eerste. Daarmee werden gezanten op pad gestuurd en die kochten in het Middellandse Zee-gebied collecties op. 'Vooral de Egypte-collectie was in 1828 een enorme aanwinst', weet Weijland. 'Dat was in een keer een koop van 5.000 stukken.'





Collectie van hoge kwaliteit

Daarmee haalde het museum niet alleen kwantiteit in huis, maar ook kwaliteit, omdat het zo vroeg werd aangekocht. Inmiddels telt het Rijksmuseum voor Oudheden dan ook internationaal mee als het gaat om Egypte. De grote overzichtstentoonstelling 'Al tweehonderd jaar van nu' begint 25 april aanstaande.

