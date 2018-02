Segbroek College trots op 'voorbeeldleerling' Lara van Ruijven: 'Een supertalent'

DEN HAAG - Het zijn speciale dagen voor het Segbroek College in Den Haag. De middelbare school heeft al twee medaillewinnaars op de Winterspelen in Pyeongchang afgeleverd. Na olympisch kampioen Kjeld Nuis vorige week behaalde oud-leerling Lara van Ruijven dinsdag brons. 'Dit blijft bijzonder', aldus Ted Bruggeling, coördinator van de Topsport Talentenschool. 'Het gebeurt niet elke dag dat één van je leerlingen een olympische medaille haalt.'

Hij was zelf onderweg toen de Nederlandse shorttracksters op bizarre wijze een bronzen plak wonnen. Bruggeling is bijzonder trots op wat zijn ex-pupil Van Ruijven heeft gepresteerd. De topsportcoördinator prijst haar passie en gedrevenheid. 'Dat merkte je al aan de manier waarop Lara sport en studie kon combineren. Ze had een duidelijk doel voor ogen, dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk zo'n mooie medaille kunt winnen.'

Ongeloof

'Een leuke, joviale en sociaal vaardige leerling', noemt Bruggeling haar. 'Klinkt een beetje als een voorbeeldleerling, hè? Dat was ze eigenlijk ook wel. Haar eindexamenjaar heeft ze in Heerenveen afgemaakt, omdat ze daar in de Nederlandse selectie zat. Maar ze wilden per se haar diploma bij ons op school uitgereikt krijgen, want ze heeft het hier heel erg leuk gehad. Ik heb haar zelfs nog togesproken bij de uitreiking. Maar wat ik toen gezegd heb, weet ik niet meer...'

Rowin Hofker, topsportbegeleider op het Segbroek College, vertelt dat veel scholieren en docenten het shorttrack tijdens de pauze hebben gevolgd op een grote beamer in de aula. Eenmaal terug in het lokaal keek hij met zijn klas nog een keer naar de herhaling. 'Wat mijn reactie was toen ik hoorde dat het brons was geworden? Pfff, echt ongeloof. Ik ging er niet vanuit dat ze nog een medaille zouden halen. Zij zelf ook niet, gezien hun reactie. Echt waanzinnig', zegt hij.

Voor hem was het geen verrassing dat Van Ruijven ooit zou schitteren op het grootste podium. 'Ze is een supertalent. Het was een kwestie van tijd voordat ze een mooie medaille zou halen. Ze had er al genoeg, maar niet op de Olympische Spelen. Heel bijzonder. Als echte Segbroekster hangt ze bij ons ook aan de Wall of Fame', besluit Hofker, die behalve Kjeld Nuis ook Dylan Hoogerwerf heeft meegemaakt als voormalig leerling. 'Dit geeft wel een beetje een trots gevoel.'

LEES OOK: Alfrink College leeft mee met Yara van Kerkhof: 'We gaan haar foto ophangen'