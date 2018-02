Den Haag moet zwevende zebrapaden krijgen, vindt de VVD

DEN HAAG - Den Haag moet net als IJsland 'zwevende' zebrapaden gaan krijgen. Daarbij zijn de witte banen zo op de weg geschilderd dat ze driedimensionaal lijken en als het ware boven de weg zweven. Het gevolg is dat weggebruikers vaart gaan minderen en er voorzichtiger naartoe rijden.

Daarvoor pleit VVD-fractieleider Frans de Graaf. Zijn partij wil op zoek naar 'innovatieve en creatieve oplossingen die bijdragen aan verkeersveiligheid' en het zwevende zebrapad is er daar een van.

Reden hiervoor is dat uit onderzoek van de ANWB in 28 gemeenten blijkt dat de inwoners van Den Haag hun gemeente bovengemiddeld onveilig vinden als het gaat om fietsveiligheid. De Graaf wil nu van het college van burgemeester en wethouders weten dat de oorzaken zijn van dit gevoel onder de inwoners en welke acties de gemeente van plan is om op korte termijn te nemen over de veiligheid te verbeteren.



Illusie

Een eigen voorstel van de liberalen is de driedimensionale zebra. De Graaf: 'Deze zebrapaden zijn zo geschilderd dat de 3D-illusie zich alleen voordoet in de toegestane rijrichting en vanaf het midden van de weg. Fietsers die aan de zijkant rijden zien snel genoeg dat de zebra gewoon plat op het wegdek is geschilderd, zij het met wat ongewone zij- en schaduwvlakken.'

Volgens De Graaf zijn er ook al soortgelijke 3D-zebrapaden in steden in Rusland, China en India. Hij wil weten of dit ook in Den Haag kan gaan werken. En of er meer van dit soort ideeën zijn die kunnen bijdragen aan de veiligheid in Den Haag.