Bewoners Zoetermeer willen meewerken aan groot bouwproject

ZOETERMEER - Zorgen in Zoetermeer om een groot bouwproject. Op een stuk groen vlak langs de A12 moeten meer dan tweehonderd woningen komen. Maar omwonenden zijn daar helemaal niet blij mee. Zij willen niet dat al dat groen daar verdwijnt en juist zelf meewerken aan een beter plan. 'Het is een oase tussen alle huizen hier', zegt bewoner Jacqueline Smits.

Volgens de bouwplannen van de gemeente verdwijnt bijna al het groen, het voetbalveldje en de schapenweide in de wijk Zoetermeer-Dorp. Er komen 203 woningen voor in de plaats. Het gaat om koop- en huurwoningen voor allerlei doelgroepen. In Zoetermeer worden volgens de Woningbouwagenda de komende 15 jaar in totaal maar liefst 10.000 tot 16.000 woningen gebouwd.

En dat betekent dat ook veel lege plekken in de stad eraan moeten geloven, zoals het stuk groen in de wijk Zoetermeer-Dorp. 'Dat snappen wij ook wel', zegt Smits namens de actiegroep die ze met zo'n zeventig buurtbewoners is gestart. 'Maar dat betekent niet dat al het groen hoeft te verdwijnen.'



Alternatief plan

Daarom is de actiegroep zelf aan een alternatief plan gaan werken. Smits: 'Daarin worden zo'n 150 woningen gebouwd, blijft het voetbalveldje en is er nog ruimte over om iets leuks te doen met groen, ruimte om te recreëren.'

Uiteindelijk moet de gemeenteraad van Zoetermeer beslissen of de bewoners ook echt met de gemeente en projectontwikkelaar mogen gaan meewerken aan de plannen.