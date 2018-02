OM in hoger beroep tegen vrijspraak voor man die werd beschuldigd van valse aangifte

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van Moes S., de man die werd beschuldigd van het doen van een valse aangifte. Volgens het OM zou hij 'weloverwogen gelogen' hebben over zijn aangifte van mishandeling door een motoragent in de Haagse Schilderswijk 2011.

Moes S. werd in oktober 2011 aangehouden door een motoragent na een aanrijding in de Haagse Schilderswijk. Daarna is hij, naar eigen zeggen, in elkaar geslagen en geduwd door de motoragent, met een gebroken pols en een beschadigde rug tot gevolg.

De rechter in Den Haag sprak S. donderdag 15 februari vrij. Volgens de rechtbank is er geen bewijs. Het blijft het woord van Moes tegen dat van de motoragent. Het OM had een werkstraf van 120 uur en 1.500 euro schadevergoeding voor de motoragent geëist.

