Museon krijgt 630.000 euro van BankGiro Loterij

REGIO - Een grote verrassing dinsdag voor het Museon in Den Haag. Tijdens het Goed Geld Gala kregen ze van de BankGiro Loterij een cheque van 630.000 euro. Het geld wordt gebruikt om de hele entree van het museum aan te passen en te moderniseren.

Ook andere musea in onze regio kregen een cheque van de BankGiro Loterij. Zo kreeg het Mauritshuis 381.545 euro, het Gemeentemuseum Den Haag 323.558 euro en het Scheveningse Museum Beelden aan Zee 17.880 euro. In Leiden kreeg het Rijksmuseum van Oudheden 152.000 euro, Naturalis ruim 367.000 euro en Museum Volkenkunde dik 56.000 euro.

Naast deze musea die door de deelnemers aan de goededoelenloterij werden geselecteerd, ontvingen de musea ook hun jaarlijkse schenking van de BankGiro Loterij. Dat gaat om aanzienlijke bedragen van enkele tonnen. In totaal is er 74.811.575,00 euro verdeeld onder culturele organisaties in heel Nederland.





