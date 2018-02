Grote namen vullen Wall of Fame van Haagse sporters

Wall of Fame in de Sportcampus | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Veel mensen zullen het zich niet realiseren, maar Den Haag heeft een groot aantal topsporters voortgebracht. Daarvan zijn zo'n 165 kampioenen dinsdag in het zonnetje gezet met een heuse Wall of Fame op de Sportcampus.

Onder hen niet alleen Europese, wereld- en Olympisch kampioenen, maar ook een Wimbledon-winnaar en zelfs een winnaar van de Tour de France. En die laatste roept wat vragen op, want Joop Zoetemelk komt toch uit Rijpwetering?

Helemaal waar. Maar wethouder Rabin Baldewsingh heeft goed zijn huiswerk gedaan, want uit het bevolkingsregister blijkt dat de winnaar van de Tour de France geboren is in Den Haag en daar de eerste vier jaar van zijn leven heeft gewoond.



Grote namen

Dat geldt dan weer niet voor Richard Krajicek. De winnaar van Wimbledon is geboren in Muiderberg, maar is opgegroeid in Den Haag. En ja, dan ben je gewoon een Hagenees.

Zowel Krajicek als Zoetemelk ontbreken bij de onthulling van de Wall of Fame. Net zoals bijvoorbeeld schaatser Bart Veldkamp, zwemster Erika Terpstra en hockeyster Naomi van As. Maar aan grote namen geen gebrek. Zo spotten we bijvoorbeeld volleyballer Peter Blangé, honkballer Kalian Sams, judoka Carola Uilenhoed, korfballer Tim Abbenhuis en hockeyster Lisanne Lejeune.



'Hele eer'

Ze zijn allemaal even trots om met hun naam te prijken op de Haagse Wall of Fame. Kalian Sams: 'Ik vind het heel mooi dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Het is natuurlijk een hele eer om op de Wall of Fame te staan van Den Haag, de stad waar ik ben geboren en getogen. Dit betekent heel veel voor mij.'

In de toekomst zal de Wall of Fame worden uitgebreid met iconische sporters en trainers die niet hun prijzen hebben gewonnen op een EK, WK of Olympische Spelen, maar ook een grote rol hebben gespeeld in de Haagse sportwereld.

LEES OOK: Haagse judotalenten tussen wereldtop in eigen stad