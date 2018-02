West Wekker: Coke gevonden in bloed Paul Selier en sensationele bronzen medaille shorttracksters

REGIO - Goedemorgen! Word even rustig wakker, pak er een kop koffie of thee bij en laat ons je helemaal op de hoogte brengen met deze West Wekker van woensdag 21 februari.

1. OM: cocaïne gevonden in bloed Paul Selier

In het bloed van Paul Selier, die overleed na zijn aanhouding, is cocaïne gevonden. Dit blijkt uit het toxicologisch rapport waarvan de eerste resultaten bekend zijn, meldt het Openbaar Ministerie. De doodsoorzaak blijft echter nog wel onduidelijk.

2. Segbroek College trots op 'voorbeeldleerling' Lara van Ruijven na bronzen medaille: 'Een supertalent'

Het zijn speciale dagen voor het Segbroek College in Den Haag. De middelbare school heeft al twee medaillewinnaars op de Winterspelen in Pyeongchang afgeleverd. Na olympisch kampioen Kjeld Nuis vorige week behaalde oud-leerling Lara van Ruijven gisteren brons. 'Dit blijft bijzonder', aldus Ted Bruggeling. Hij is coördinator van de Topsport Talentenschool. 'Het gebeurt niet elke dag dat één van je leerlingen een olympische medaille vervovert.'

3. Museon krijgt 630.000 euro van BankGiro Loterij

Een grote verrassing gisteren voor het Museon in Den Haag. Tijdens het Goed Geld Gala kreeg het Museon van de BankGiro Loterij een cheque van 630.000 euro. Het geld wordt gebruikt om de hele entree van het museum aan te passen en te moderniseren.

4. Grote namen vullen Wall of Fame van Haagse sporters

Veel mensen zullen het zich niet realiseren, maar Den Haag heeft een groot aantal topsporters voortgebracht. Daarvan zijn zo'n 165 kampioenen gisteren in het zonnetje gezet met een heuse Wall of Fame op de Sportcampus.

5. De giftige Gympie Gympie plant verhuist voor een paar maanden naar Naturalis

De Leidsche Hortus Botanicus leent de giftige Gympie Gympie vandaag voor een paar maanden uit aan het Naturalis voor een 'kids flitscollege' en de tentoonstelling Gif! De plant ziet eruit als onschuldige brandnetel, maar wie de plant aanraakt heeft twee maanden lang verschrikkelijke pijn.

Weer: Vandaag en de komende dagen krijgen we flink wat zon. Het wordt ongeveer vijf graden, met een noordoostenwind met een kracht van 2-4.

Vanavond op TV West: De Collega's

Vluchtelingen waren - voordat ze hun land moesten ontvluchten - in hun thuisland werkzaam in een beroep. Eenmaal in een nieuw land aangekomen, is het niet gemakkelijk om binnen hetzelfde vakgebied een baan te vinden. In de serie 'De Collega's' lopen deze mensen een dagje mee met een regiogenoot die hetzelfde beroep uitoefent. In de aflevering van vandaag wordt er meegelopen met de 33-jarige Ahmed Nacher Alnan, die uitkomstig is uit de Syrische stad Aleppo. Hij is ruim twee jaar geleden naar Nederland gevlucht. Ahmed woont in Noordwijk en is van beroep etaleur.