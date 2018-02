'Er is zóveel gehuild...', bewoners woonzorgcentrum balen van vertrek

DEN HAAG - An Verwaal kondigt acties aan. Ze trekt aan de bel in verband met de renovatie van woonzorgcentrum Rivierenbuurt van HWW Zorg in Den Haag. Als de renovatie - die 1 juli start - is afgerond, mogen de huidige bewoners niet - of in ieder geval niet snel - terug. Dat kregen ze dinsdag te horen, vertelt ze.

'Oude bomen ga je niet verplaatsen', benadrukt Verwaal. 'Al snap ik dat dit niet anders kan. Maar dit is over de hoofden van de bewoners gegaan. De mensen zijn allemaal heel onzeker en verdrietig. Er is zoveel gehuild...'

Zij is mantelzorger van een 91-jarige vrouw die in Woonzorgcentrum Rivierenbuurt woont. Die wordt samen met de bewoners tijdens de renovatie ondergebracht in een ander tehuis, in de Laan van Meerdervoort. Na de renovatie wordt woonzorgcentrum Rivierenbuurt gebruikt als uitvalsbasis voor bewoners van andere verzorgingstehuizen die ook gerenoveerd moeten worden.



Juridisch bekijken

'Ik heb dinsdag drie keer gevraagd of de Raad van Bestuur kan terugkomen op dit besluit', vertelt Verwaal. Maar dit zou niet mogelijk zijn. 'Er komen zéker acties', belooft ze. 'We gaan hier met de buurtbewoners naar kijken, maar we bekijken ook of we juridisch iets kunnen doen. Deze vijftig mensen zitten hier in een huis dat zo verschrikelijk goed is... Het is kleinschalig, ze zitten in een volksbuurt... Ze willen terug naar hun eigen plekje.'

Een woordvoerster van HWW wijst erop dat bij zo'n ingrijpende renovatie het simpelweg niet mogelijk is om tijdens de verbouwing bewoners in het pand te laten wonen. 'Dit geeft namelijk teveel overlast. Vandaar dat de bewoners van woonzorgcentrum Rivierenbuurt het aanbod krijgen om samen met de hun bekende bewoners en medewerkers te verhuizen naar een andere locatie binnen HWW. Hierdoor blijven zij omgeven door vertrouwde gezichten.'



'Reacties in het algemeen positief'

Het feit dat naast de locatie Rivierenbuurt ook veel andere HWW-locaties de komende jaren worden aangepakt, vraagt om een 'uitgekiend logistiek proces'. 'Vandaar dat de gerenoveerde locatie Rivierenbuurt in eerste instantie gebruikt gaat worden voor de opvang van cliënten van andere locaties die gerenoveerd gaan worden. Pas daarna kan er duidelijkheid gegeven worden over de definitieve bestemming van woonzorgcentrum Rivierenbuurt. Het is dus op voorhand niet duidelijk of de huidige bewoners kunnen terugkeren.'

Volgens HWW waren de reacties tijdens de informatiebijeenkomsten die dinsdag werden georganiseerd 'over het algemeen positief'. 'Wij onderkennen dat het voor een groot aantal bewoners een spannende stap is. Tegelijkertijd wil HWW een moderne, veilige en comfortabele woonomgeving bieden. Onze medewerkers zullen zorgen voor een zorgvuldig voorbereide verhuizing, waarbij alles erop gericht is om de bewoners van de locatie Rivierenbuurt zich snel thuis te laten voelen op hun nieuwe locatie.'

LEES OOK: Medewerkers HWW zorg staken: 'Wat we ook proberen, het komt niet door'