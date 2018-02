Deel dit artikel:











Tientallen kilo's hennep in auto, Delftenaar aangehouden Hennepafval (Foto Regio15)

DELFT - Een 47-jarige automobilist uit Delft is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden op de N59 bij het Zeeuwse Bruinisse. In zijn auto werden diverse zakken met hennep ontdekt.

Surveillerende agenten zagen de man rond 1.15 uur rondrijden en besloten de bestuurder te controleren. Toen de man zijn rijbewijs gaf, roken de agenten een sterke hennepgeur. Daarop besloten zij de auto uit te pluizen. Daarin vonden zij tientallen kilo’s hennep in vuilniszakken. De hennep is in beslag genomen, evenals de auto. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.