Den Haag heeft nu 175 handhavers

DEN HAAG - De 175ste Haagse handhaver is dinsdag officieel geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst waarbij wethouder Boudewijn Revis (VVD) haar een epaulet opspeldde.

In het collegeakkoord van vier jaar geleden spraken de coalitiepartijen al af dat het aantal handhavers in Den Haag zou worden uitgebreid van 125 naar 175. Volgens de wethouder is sprake van 'een heugelijk moment' omdat de buitengewoon opsporingsambtenaren - zoals ze officieel heten - bijdragen aan een ‘schone en leefbare stad’. De wethouder in een verklaring: 'De meeste mensen nemen hun verantwoordelijkheid. Tegen de mensen die dat niet doen kan met dit aantal daadkrachtig worden opgetreden. Daarvoor zijn nu alle 175 handhavers goed opgeleid.'

Een deel van de nieuwe boa's is toegevoegd aan de zogenaamde 'brede handhavingsteams' in de stadsdelen. Zij werken vanuit de politiebureaus en worden aangestuurd door de politie. De overige boa's werken vanuit specialistische teams, waaronder het stadsbrede Flexteam. Het Flexteam werkt voornamelijk per mountainbike en is in de hele stad inzetbaar.



Zware opleiding

De nieuwe boa's hebben volgens de gemeente een zware opleiding achter de rug. Daarvoor werd samengewerkt met ROC Mondriaan. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa strafbare feiten mag opsporen op een bepaald werkterrein. Voor de veertig nieuwe boa's is dat de buitenruimte.

Een boa mag mensen staande houden, identiteiten controleren, een bekeuring uitschrijven en mensen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit.





