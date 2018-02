Deel dit artikel:











Onderzoek naar incident met omstreden glijbaan in Duinrell Tikibad in Duinrell (Archieffoto)

WASSENAAR - Er wordt onderzoek gedaan naar een incident rond de glijbaan X-Stream in het Tikibad in Duinrell. Dat bevestigt het attractiepark woensdag. Het AD meldde eerder deze week dat een 18-jarige jongen een zware hersenschudding en whiplash opliep toen hij van de omstreden glijbaan ging. Hoe de jongen precies gewond is geraakt is nog niet bekend. Tegenover de krant zegt hij zich weinig te kunnen herinneren.

Sinds de opening van de glijbaan in 2010 zijn er meerdere incidenten geweest. Zo brak een man zijn voet en raakte een meisje gewond aan haar hoofd. Duinrell noemde dit een aantal jaar geleden nog 'kinderziektes'. Maar afgelopen zondag ging het wederom mis, zo bevestigt het attractiepark.

De glijbaan zelf is voorlopig gesloten Duinrell

Veel wil de woordvoerder van Duinrell er niet over kwijt. 'Maar de gast is door onze EHBO-medewerkers verzorgd. De glijbaan zelf is voorlopig gesloten. Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit', zo zegt de woordvoerder tegen Omroep West.

Whiplash Veel wil de woordvoerder van Duinrell er niet over kwijt. 'Maar de gast is door onze EHBO-medewerkers verzorgd. De glijbaan zelf is voorlopig gesloten. Veiligheid heeft bij ons de hoogste prioriteit', zo zegt de woordvoerder tegen Omroep West. Volgens het AD verzuimde het personeel om vlak na het incident in te grijpen. De jongen zou al enkele dagen op bed liggen. Beelden van de X-Stream glijbaan in het Tikibad: