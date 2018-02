Reacties nieuwe peiling Den Haag: VVD 'geen tijd om blij te zijn'

DEN HAAG - Groep de Mos en GroenLinks zijn tevreden met de tweede peiling over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, die woensdagmiddag bekend zijn gemaakt. Deze partijen stijgen in de peiling. De VVD komt in de nieuwe peiling met zeven zetels als winnaar uit de bus, maar volgens lijsttrekker Boudewijn Revis is er geen tijd om blij te zijn: 'We willen graag op straat zijn, campagne voeren en met de kiezers in gesprek gaan.'

Het is twintig jaar geleden dat de VVD de grootste was in Den Haag, en nu komen ze weer dichtbij. Groep de Mos zit de partij echter op de hielen met zes zetels. Revis: 'De hete adem die we voelen van Groep de Mos moeten we afschudden door nog een tandje harder te gaan lopen.'

Voor lijsttrekker Richard de Mos is de stijging voor zijn partij een positief signaal: 'De grootste worden én de stad besturen, daar gaan wij voor.' Volgens De Mos is er een heldere verklaring. 'Landelijke partijen hebben geen oog voor het lokale belang en worden aangestuurd door landelijke partijbureaus, die geen gevoel met de wijken hebben.'



Ruk naar rechts

D66 zakt met twee zetels. Volgens lijsttrekker Robert van Asten is de verschuiving 'deels logisch'. 'Maar we maken ons ook zorgen over de ruk naar rechts die in deze peiling naar voren komt', zegt hij. 'Deze stad gaat groeien met 100.000 mensen. Dat moet op een goeie manier gebeuren, zodat de hele stad kan meeprofiteren.'

Voor GroenLinks wordt ook in deze peiling vijf zetels voorspeld. Een recordhoogte. 'Dit laat overduidelijk zien dat de vorige peiling geen toevalstreffer was', zegt lijsttrekker Arjen Kapteijns. 'Hagenaars willen verandering, steeds meer mensen vinden duurzaamheid belangrijk. Een grote groep Hagenaars kiest nu bewust voor een duurzaam en leefbaar Den Haag.'



Werk aan de winkel

Hoewel het CDA iets meer winst boekt ten opzichte van de peiling in januari - van twee naar drie zetels - is er volgens lijsttrekker Karsten Klein nog werk aan de winkel. Volgens hem doet zijn CDA het altijd wat slechter in de peilingen, maar weet de kiezer zijn partij altijd weer te vinden. Hij gaat dan ook uit van vier zetels tijdens de verkiezingen. 'En hier gaan we hard aan werken.'

De PVV en de Haagse Stadspartij (HSP) zouden allebei fors inleveren en respectievelijk vier en twee zetels krijgen. HSP-lijsttrekker Joris Wijsmuller: 'We moeten echt vol aan de bak. De progressieve Haagse politiek is er nog absoluut, maar de conservatieven winnen een beetje met deze peiling en dat gaat de verkeerde kant op.'



Christenunie/SGP

Voor Christenunie/SGP schetst de nieuwe peiling ook een minder rooskleurig beeld. Waar in de peiling van eind januari nog drie zetels werd voorspeld, zakt de partij nu naar één zoals in 2014. 'Er blijft behoefte aan een christelijk-sociaal geluid in de Haagse gemeenteraad', zegt lijsttrekker Pieter Grinwis. 'Een groei naar twee zetels ligt ook volgens deze peiling nog binnen de mogelijkheden, daar gaan we ons de komende vier weken keihard voor inzetten.'

