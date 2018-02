Patrick Roest loopt met Oranje-schaatsploeg olympische achtervolgingsfinale mis

LEKKERKERK - Patrick Roest uit Lekkerkerk heeft zijn indrukwekkende prestatie op de olympische 1500 meter woensdag geen vervolg kunnen geven met de Nederlandse achtervolgingsploeg. Oranje sneuvelde verrassend in de halve finale.

Het schaatstrio van Oranje moest in Gangneung buigen voor Noorwegen. Na acht rondjes was het verschil 1,38 seconden: 3.37,08 tegen 3.38,46. Namens het onttroonde Nederland verschenen naast Roest - die Koen Verweij verving - ook Sven Kramer en Jan Blokhuijsen in de baan. Voor Noorwegen kwamen Havard Bøkko, Simen Spieler Nilsen en Sverre Lunde Pedersen in actie.

De Nederlandse ploeg ging matig van start en kon daarna de achterstand niet meer goedmaken. Het kleinste verschil was iets over de helft 0,06 seconde, maar daarna liep de marge toch weer op. Een materiaalprobleem bij Blokhuijsen, die na de start een veertje verloor van zijn klapschaats, veroorzaakte te grote problemen voor een succesvolle eindspurt.



Nieuw-Zeeland

Nederland rijdt later op woensdag in de strijd om het brons tegen Nieuw-Zeeland. Noorwegen schaatst tegen Zuid-Korea om goud.

LEES OOK: Schaatsclub van Patrick Roest dansend op de tafels na zilveren race