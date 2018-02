Nieuwe peiling Den Haag: VVD nu de grootste

DEN HAAG - Als er nu gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden in Den Haag, zou de VVD de grootste partij worden. De liberalen zouden uitkomen op zeven zetels. Dat is drie meer dan ze er nu hebben in de Haagse gemeenteraad. En een meer dan in de vorige peiling van eind januari.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van I&O Research in opdracht van de Haagse gemeenteraad. Het onderzoek werd uitgevoerd van maandag 29 januari tot en met zondag 11 februari 2018. In totaal namen 1.680 inwoners van Den Haag eraan deel. Het onderzoek werd dus wel afgerond voordat bekend werd dat VVD-minister Halbe Zijlstra moest aftreden omdat hij had gelogen over een bezoek aan de Russische leider Poetin.



Verschillen

In de vorige peiling die op 31 januari werd gepresenteerd ging de huidige grootste partij van Den Haag, D66, nog aan kop. Die partij zou toen acht zetels halen, maar zou er nu nog maar zes krijgen.

Andere opvallende verschillen met de vorige peiling is dat de ChristenUnie/SGP nu nog maar een zetel in de Haagse gemeenteraad zou krijgen tegen drie eind januari. Het CDA wint juist weer iets en krijgt er nu drie in plaats van twee. Ook Groep de Mos doet het goed. Die gaat van vijf zetels in de vorige peiling naar zes nu. Daarmee zou Groep de Mos samen met D66 de tweede partij van Den Haag worden. De SP krijgt ook een zetel meer dan drie weken geleden en zou nu op twee komen.

De andere partijen blijven in de nieuwe peiling gelijk ten opzichte van de vorige peiling.

I&O Research stelt zelf dat vier partijen eigenlijk aan kop gaan en dat de verschillen klein zijn. Op dit moment weten drie van de tien Hagenaars nog niet op welke partij hij of zij gaat stemmen. Hoewel de verkiezingscampagne nu ook echt is begonnen, is dat dat een toename ten opzichte van eind januari. Want toen wist een kwart het nog niet.



Stemmers

In januari zou 57 procent ‘zeker’ gaan stemmen als er op dat moment gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden in Den Haag. Medio februari is dit percentage nagenoeg gelijk gebleven: 59 procent. Dat is doorgaans wel een aardige ‘voorspeller’ van hoeveel mensen ook echt gaan stemmen. Maar nu denken de onderzoekers dat dit toch een overschatting is.

Volgens de onderzoekers zijn de thema’s die de Hagenaars belangrijk vinden, nauwelijks veranderd ten opzichte van de vorige peiling. Op nummer één staat opnieuw ‘veiligheid, criminaliteit, openbare orde’. Dat onderwerp is voor ruim een derde van de Hagenaren van groot belang. Daarna volgen op een behoorlijke afstand ‘verkeer, parkeren en bereikbaarheid’ en ‘gezondheidszorg’.

Eerste peiling

Drie weken geleden werd de eerste peiling gepresenteerd. Toen zou dus nog D66 de grootste zijn geworden met acht zetels. Gevolgd door de VVD met zes. Twee partijen zouden vijf zetels krijgen: Groep de Mos en én GroenLinks.

De PVV en de Haagse Stadspartij zouden allebei fors inleveren en respectievelijk vier en twee zetels krijgen. De PvdA zou ook een groot deel van de aanhang verliezen en nog maar vier zetels krijgen. De ChristenUnie/SGP zou juist een flinke winst boeken en van een zetel naar drie gaan. Het CDA daarentegen zou er van de drie zetels een verliezen. De SP hield er toen nog van de twee maar één over. De Partij voor de Dieren groeide juist weer, van één naar twee zetels.



Islam Democraten

Van de drie door de islam geïnspireerde partijen die aan de verkiezingen in maart meedoen zou er maar een in de raad komen: de Islam Democraten met één zetel. 50Plus zit nu nog niet in de raad en die zou toen en nu dus ook met twee mensen in de raad komen.

Op dit moment is D66 ook al de grootste partij in Den Haag met zeven zetels. De PvdA is nog de tweede partij met zes, gevolgd door de Haagse Stadspartij en de PVV met allebei vijf raadsleden. De VVD en de Groep de Mos hebben er nu vier. Het CDA heeft er drie, SP en Islam Democraten twee. Dan is er een reeks fracties met maar een zetel: GroenLinks, Partij van de Eenheid, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, Groep van der Helm , Groep Okcuoglu en Groep Brands.

Die zetels komen niet helemaal overeen met de uitslag van vier jaar geleden, maar dat komt omdat zich afgelopen raadsperiode diverse raadsleden uit een partij zijn gestapt. D66, de PVV en GroenLinks raakten onderweg mensen kwijt.

