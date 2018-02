Deel dit artikel:











Brons voor Patrick Roest op olympische ploegenachtervolging Jan Blokhuijsen (links), Sven Kramer (boven) en Patrick Roest op de ploegenachtervolging. (Foto: ANP) Patrick Roest na de verloren halve finale. (Foto: ANP)

LEKKERKERK - Op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea heeft schaatser Patrick Roest woensdag zijn tweede medaille in de wacht gesleept. De 22-jarige Lekkerkerker legde beslag op het brons met de Nederlandse achtervolgingsploeg. Samen met Sven Kramer en Jan Blokhuijsen was Roest in de 'troostfinale' Nieuw-Zeeland te snel af: 3.38,40 om 3.43,54.

Voor het Oranje-kwartet, inclusief de gepasseerde Koen Verweij, voelde de bronzen plak als een troostprijs. Nederland won vier jaar geleden in Sotsti nog het goud. Nu liep het de finale mis, doordat de formatie van bondscoach Geert Kuiper eerder op de dag verrassend moest buigen voor Noorwegen.

De olympische finale werd gewonnen door Noorwegen. Dat land verwees in de finale Zuid-Korea naar het zilver. Bij de vrouwen moest Nederland het goud aan Japan laten. Ireen Wüst, Marrit Leenstra, Antoinette de Jong en reserve Lotte van Beek moesten zich tevreden stellen met zilver. Zilver op 1500 meter Roest veroverde vorige week dinsdag al zilver op de 1500 meter. Dat succes zorgde voor uitzinnige taferelen bij zijn oude schaatsclub STV Lekstreek. Het was voor hem zijn debuut op de Olympische Spelen. LEES OOK: Nagenieten voor Kjeld Nuis en Patrick Roest met medailles: 'Kippenvel'