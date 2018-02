2,5 jaar cel voor overvaller die gepakt werd door Haagse Melissa

DEN HAAG - Reguillio S., de man die gevloerd werd door de Haagse Melissa toen hij probeerde een Albert Heijn op de Hildo Kroplaan te overvallen, is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Van die straf is de helft voorwaardelijk. Ook moet S. zich verplicht laten behandelen voor zjin drugsverslaving.

S. probeerde in oktober vorig jaar de overval op de supermarkt te plegen. Hij was op zoek naar geld om zijn drugsverslaving te bekostigen. Maar S. had niet gerekend op de Haagse Melissa Frieser.

Toen S. de klanten van de zaak bedreigde met een neppistool, greep Frieser in. Ze zag dat het geen echt pistool was, vloerde de man en joeg hem vervolgens de winkel uit en zette de achtervolging in. S. werd uiteindelijk opgepakt, schuilend in een bosje.



'Laat je behandelen'

Tijdens de zitting, twee weken geleden, sprak Melissa de wens uit dat S. zich zou laten behandelen. Dat moet nu ook van de rechter. Naast de celstraf en behandeling moet S. ook nog een oude straf uitzitten van 12 dagen.

Aan de straf is een proeftijd verbonden van drie jaar. Dat betekent dat S. alsnog de resterende 15 maanden moet uitzitten, als hij weer in de fout gaat.

