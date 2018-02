Deel dit artikel:











Film van Haagse maker Dirk Gunther Mohr wint prijzen in Chili Hagenaar Dirk Gunther Mohr (Beeld: Capo di Famiglia)

DEN HAAG - De korte film Capo di Famiglia, geschreven door de Haagse acteur en schrijver Dirk Gunther Mohr, heeft in Chili vier awards gewonnen op het South Film and Arts Academy Festival. De film is mede mogelijk gemaakt door Omroep West en had hier op 10 februari zijn televisiepremière.

Gunther Mohr speelt de hoofdrol van Vincent, in de film die draait om verraad, jaloezie en familie. Voor deze rol won hij de award voor 'Best lead actor in a feature film'. Verder won de film nog awards voor 'best cinematography', 'best supportive actor in a feature film' en 'best drama feature'.





LEES OOK: Haagse films staan centraal op nieuw filmfestival