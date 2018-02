Grote zorgen over gaswinning Westland

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland heeft grote zorgen over de gaswinningen in het Westland. Uit nieuwe winningsplannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) blijkt dat er een reële kans is op bevingen. Bij Maasdijk en Monster is de kans op aardschokken 19 procent en bij 's-Gravenzande zelfs 42 procent.

Lies van Aelst van de SP vindt dit onacceptabel. 'Als er nu een loterij uitgeschreven zou worden met een winpercentage van 42 procent zou deze zaal acuut leeg stromen en zou u allemaal een lot gaan kopen', zei ze tijdens de Statenvergaderingen woensdagmiddag. 'In andere delen van het Westland is de kans 19 procent. Ook aardig, waarvoor u waarschijnlijk ook zou meedoen aan de loterij.'

Ook gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) maakt zich ernstige zorgen over de gaswinning. 'Er zijn nu nog geen bevingen geweest in het gebied, maar dat zeiden ze een paar jaar geleden over Groningen ook.' Volgens Bom-Lemstra moet het risico zo klein mogelijk zijn. 'Het liefst willen we deze natuurlijk reduceren tot nul.'



Maatregelen

De SP wil dat het provinciebestuur de zorgen over de gaswinning in het Westland kenbaar gaat maken bij het Rijk. Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft toegezegd deze over te brengen aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Verder wil de SP weten wat er gaat gebeuren als er bevingen zijn en inwoners daar schade van ondervinden. In Groningen is de NAM op dit gebied door de overheid buitenspel gezet. Niet langer de NAM, maar de overheid neemt beslissingen over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. Van Aelst wil weten of deze regeling ook geldt voor het Westland.

Sensoren

Gedeputeerde Bom-Lemstra kon nog geen antwoord geven op deze vraag. Ze heeft wel aangegeven om Minister Wiebes te vragen om deze regeling ook van toepassing te laten zijn op het Westland. Verder wil ze een uitgebreid netwerk van sensoren in Zuid-holland om mogelijke aardschokken, veroorzaakt door gasboringen, te kunnen meten.