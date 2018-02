COLUMN: Als het OM je belt …

DEN HAAG - Als gewoon burger heb je niet snel te maken met het Openbaar Ministerie. En dat is uitstekend. Want u concentreert zich graag op de leuke dingen van het leven. En wij juist op de ‘bad guys’. Maar er zijn momenten dat je als burger juist wél contact wil met het OM. Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent geworden van een misdrijf.

Vaak is dat een traumatische ervaring. In zo’n geval wil je horen hoe het er met de zaak voorstaat, wanneer die voor de rechter komt, of je eventueel een schadevergoeding kunt claimen. Als slachtoffer in een strafzaak verzeil je in een wereld met jou onbekende regels en gebruiken. Slachtoffer Hulp Nederland verricht al jarenlang goed werk bij de begeleiding van slachtoffers. Ook het OM heeft voor zware zaken mensen in dienst die slachtoffers informeren en helpen.

Afgelopen jaren is de positie van slachtoffers in het strafproces enorm verbeterd. Dat was ook nodig. Want sinds Napoleon is het strafrecht voornamelijk gericht geweest op de verdachte. Natuurlijk blijft er ruimte voor verbetering. Dat zit soms in kleine dingen. Zoals even bellen in plaats van alleen een brief sturen.

Bijvoorbeeld in zaken die bij nadere bestudering onbewijsbaar blijken. Die worden door ons – zoals dat heet – geseponeerd. Voorheen schreven we dan een kort, zakelijk briefje. Niet gek dat je als slachtoffer dan met veel vragen blijft zitten.

Bijvoorbeeld: “Er waren getuigen en camerabeelden van mijn mishandeling. Hoe kan het dan niet bewijsbaar zijn?” Bij wijze van proef bellen we nu eerst om het uit te leggen. “Helaas, de getuigen verklaren tegenstrijdig en er stonden mensen voor de camera.” Nog steeds geen vrolijk stemmend nieuws voor een slachtoffer.

Maar in elk geval een medewerker van vlees en bloed die het uitlegt in plaats van alleen een koel briefje van een anoniem instituut. Een kleine moeite die mogelijk frustratie voorkomt.

Dus: mooier kunnen we het niet altijd maken. Menselijker wel. Morgen is het de Europese Dag van het Slachtoffer. Een goeie aanleiding om te kijken hoe het beter kan.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

