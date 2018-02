Deel dit artikel:











Hofbadtoren in Ypenburg krijgt 160 huurwoningen Pal naast het Hofbad in Ypenburg komt een woontoren van negentien verdiepingen. Afbeelding: gemeente Den Haag/Bewerking Marc Bos

DEN HAAG - De eerste stap voor de bouw van de Hofbadtoren in Ypenburg is gezet. In het gebouw naast zwembad het Hofbad komen ongeveer 160 huurwoningen. Woensdagmiddag hebben woningcorporatie Staedion en wethouder Stedelijke Ontwikkeling Joris Wijsmuller (HS) hun handtekening onder de plannen gezet.

In de woontoren komen woningen voor alleenstaanden, gezinnen en starters. 'Maar allemaal betaalbaar', zegt wethouder Wijsmuller. Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn, waardoor nieuw te bouwen woningen volgens Wijsmuller ook voorzien moeten worden van een gasloze installatie. 'En dat geldt dus ook voor de Hofbadtoren, dus dat maakt het project nog mooier.' Verwacht wordt dat Den Haag tot 2040 met zo'n honderdduizend inwoners zal groeien. Om aan deze grote vraag te voldoen, wil de stad de komende jaren zo'n 2500 woningen in aanbouw nemen. Hiervan moet dertig procent sociale woningbouw zijn.

Ontwerpwedstrijd Volgens woningcorporatie Staedion is het belangrijk dat bewoners met een bescheiden inkomen ook comfortabel kunnen wonen. Binnenkort maakt Staedion het definitieve ontwerp van de toren bekend, dat via een ontwerpwedstrijd tot stand gaat komen.