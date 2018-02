Leraar gaat wildplassen in extreme Siberische kou | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - Ton van den Hout, rekenleraar op het ROC Mondriaan, gaat in Siberië allerlei testjes doen die zijn leerlingen hebben bedacht voor de extreme kou daar. Alleen maar omdat hij viel op een superwarme jas.

'Ik zag die jas en ik was meteen verliefd', zegt Ton, met zijn 59 jaar nog steeds open voor nieuwe impulsen. De tweede keer dat ik er langs kwam heb ik 'm gepast. Die jas was zó warm!' Maar de 600 euro die hij kostte had hij niet. 'En ook geen goeie reden om zo'n warme jas te kopen.'

Gelukkig kwam hij googelend op de allerkoudste stad ter wereld: Jakoetsk in Siberië. Daar kan het wel 50 graden onder nul worden. Daar moest hij heen, dan kon hij die jas kopen. En hij kreeg korting omdat hij de winkel de rechten gaf over zijn reisblog, de filmpjes die hij gaat plaatsen.



Bellenblazen in de vrieskou

'Maar mijn leerlingen begonnen meteen allerlei vragen te stellen. 'Hoe zit dat met school, blijft die wel open? En het riool, bevriest dat niet? Buitenplassen? Mensen begraven? Hoe gaat dat dan?' Zijn leerlingen zijn er de schuld van dat hij nu een waslijst aan opdrachten en een koffer vol attributen mee heeft.

'Twee thermoskannen bijvoorbeeld: welke blijft het langst warm? Een fles cola en een rolletje Mentos: explodeert dat ook in die kou? En bellenblaas: bevriezen die bellen in die kou?' Wat zeker snel bevriest zijn de accu's van zijn camera, merkte hij al thuis. 'Kwestie van snel werken.'



'Moet ik toch terug'

Ton heeft voor een paar weken werk, maar hij verblijft maar drie hele dagen in Siberië. Gelukkig heeft het plaatselijke gymnasium, dat hem bijstaat bij zijn proeven, hem al uitgenodigd voor de schoolreis naar de Noordpool.

'Dan moet ik tóch terug!' Kan hij weer zijn superwarme, dubbelgevoerde jas met twee capuchons en bontkraag en bijpassende handschoenen aan. Nu gaat hij weer even uit. 'Pfff, ik verga hier.'