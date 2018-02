Café kan boete geluidsoverlast niet betalen, vrienden organiseren inzamelingsactie

DEN HAAG - Een geldboete van tienduizend euro. Muziekcafé Foots in Den Haag heeft die gekregen wegens geluidsoverlast, maar kan 'm zelf niet betalen. Vrienden van eigenaresse Soes Sewratan houden woensdagavond daarom een speciaal benefietconcert om geld in te zamelen. 'Ik vind het waanzinnig lief dat ze dit doen', zegt Sewratan.

Het benefietconcert wordt gehouden in het Parkroad Café. 'Mensen kunnen voor 10 euro een kaartje kopen bij de deur', vertelt Sewratan. Tussen de acts door is er een dj waarbij mensen een plaatje kunnen aanvragen voor 5 euro. De eigenaresse denkt niet dat het hele bedrag al in één avond kan worden opgehaald, maar 'alle kleine beetjes helpen'.

Foots heeft de boete gekregen, omdat het café de geluidsnormen heeft overschreden. De bovenburen hebben geklaagd en naar aanleiding hiervan heeft de gemeente geluidsmetingen gedaan. De gemeente liet eerder in een verklaring al weten dat het café de geluidsnorm met 15 decibel heeft overschreden.



Onzekere toekomst

Soes vreest nu voor het voorbestaan van haar caf'é. 'Tienduizend euro is gewoon belachelijk veel. Ik lig er nachten wakker van en heb geen idee hoe ik dit moet doen, maar we gaan er keihard voor vechten.' Een oplossing vinden in samenspraak met de buren is nog niet gelukt. 'Ik wil heel graag met de buren in conclaaf, want dit is de enige kans om een einde te maken aan dit probleem.'

Om de schade te beperken heeft de eigenaresse zelf al wat maatregelen genomen. Met pijn in haar hart heeft Soes de avonden met livemuziek in haar café al moeten stoppen. 'De horeca en livemuziek worden op deze manier de stad uitgejaagd.'

