Rabobank sluit vestigingen in Voorschoten, Voorburg en Den Haag

REGIO - We betalen vaker met onze pinpas, waardoor het gebruik van contant geld uit geldautomaten afneemt. We winkelen meer online en we doen betalingen sneller via mobiel bankieren. Ook bij Rabobank Regio Den Haag wordt dit opgemerkt. Daarom sluit de bank vanaf juni de vestigingen in Voorschoten, Voorburg en aan het Loosduinse Hoofdplein in Den Haag. Daarnaast verhuist het bankkantoor in Rijswijk.

De Rabobank geeft aan dat het merendeel van de vragen die gesteld worden in hun kantoren gemakkelijker en sneller beantwoord kunnen worden via de telefoon, internet of chat. Via deze kanalen is de bank zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar voor klanten.

'Als Rabobank Regio Den Haag hebben we keuzes gemaakt in ons netwerk van vestigingen en automaten. Voorzieningen die dicht bij elkaar zitten, worden samengevoegd. Vanaf juni 2018 bedienen we onze klanten met zeven vestigingen', zegt directeur Harry Wientjens.



Mobiel beperkt

Volgens Wientjens wordt er genoeg rekening gehouden met klanten die mobiel beperkt zijn. 'Voor de verdwijnende geldautomaten zijn alternatieven nabij. Klanten kunnen bijvoorbeeld ook geld laten thuisbezorgen met de Rabo Geld Expres.'

LEES OOK: Kap nâh; Standbeeld Haagse Harry moet worden verwijderd uit reclame Rabobank