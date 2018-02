'Bronzen' schaatsers verwonden fans door gooien tegel

LEKKERKERK - Bij de hulding van de Nederlandse schaatsmannen in het Holland Heineken House zijn twee gewonden gevallen. Dat gebeurde toen Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Lekkerkerker Patrick Roest, winnaars van brons op de achtervolging, de zogenoemde 'medailletegel' in het publiek gooiden.

Alle Nederlandse medaillewinnaars bij de Spelen in Zuid-Korea krijgen in het Holland House zo'n tegel. Het is de bedoeling dat de winnaar de tegel optilt en dan overhandigt aan het publiek. De supporters geven de tegel vervolgens boven hun hoofden door tot aan het einde van de zaal. Daar wordt de plaquette opgehangen aan de muur met andere Nederlandse medaillewinnaars.

Ambulance

De schaatsers ergerden zich zichtbaar aan het rumoer in de zaal tijdens de huldiging. Uit een soort baldadigheid gooiden ze de tegel daarna iets te hard de zaal in waarbij twee mensen werden geraakt.

Het gaat om twee vrouwelijke toeschouwers, meldt een woordvoerder van het Holland House. Eén van de twee gewonden is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht 'ter controle en mogelijke verzorging'. De ander kon aan de verwondingen worden geholpen in het Holland House. De geschrokken schaatsers gingen direct poolshoogte nemen en hebben de twee slachtoffers gemeld de gang van zaken zeer te betreuren.

