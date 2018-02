Boskoops kickbokstalent (12) Europees kampioen: 'Ik heb er hard voor getraind'

BOSKOOP - De 12-jarige Mels van Herk uit Boskoop is in zijn gewichtsklasse de beste kickbokser van Europa. Afgelopen weekend deed hij mee aan de Europese kampioenschappen kickboksen in het Duitse Müllheim an der Ruhr.

Van Herk deed mee in de gewichtsklasse onder de 46 kilo. In een poule van tien boksers bleek hij de beste en ging hij er met de titel vandoor. 'Ik heb er ook hard voor getraind en heb het ook verdiend', zegt Mels. 'Elke wedstrijd gaat steeds beter. Ik hoop er in de toekomst geld mee te verdienen, maar ook gewoon nog lol te hebben in de sport.'

Het jonge Boskoopse kickbokstalent traint in een sportschool in Waddinxveen. Zijn coach Danny Massing is beretrots en hoopt op een mooie toekomst voor het jonge talent. 'Laten we hopen dat hij weer Europees of Nederlands kampioen wordt. Of wereldkampioen, dat zou het mooiste zijn', zegt Massing. 'Als het aan ons ligt gaat dat zeker lukken.'

