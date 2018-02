'How low can you go', man steelt van omroep en verstandelijk beperkte zus

GOUDA - Het Openbaar Ministerie eist tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen een voormalig vrijwilliger van RTV Gouwestad uit Gouda. De 33-jarige Gerrit S. stal apparatuur van de omroep en geld van zijn verstandelijk beperkte zus. Hij maakte bovendien een uitzendbureau wijs dat hij een betaalde baan had bij RTV Gouwestad en werd daarop door het bureau uitbetaald.

Toen het uitzendbureau van RTV Gouwestad te horen kreeg dat S. er alleen maar vrijwilliger was, was er al 17.000 euro uitbetaald. De Gouwenaar deinsde er ook niet voor terug om zijn verstandelijk beperkte zus geld afhandig te maken. Hij overtuigde de Rabobank ervan dat hij haar geld beheerde door haar handtekening te vervalsen. Vervolgens haalde hij ruim 20.000 euro van haar rekening.



Terugbetalen

'How low can you go', reageerde de officier van justitie woensdag bij de Haagse rechtbank. Het OM rekende de rechtbank voor dat S. met zijn oplichtingspraktijken in totaal 54.000 euro verdiend moet hebben. Dat geld zou S. ook terug moeten betalen.

Gerrit S. vertelde de rechtbank dat hij met het oplichtingsgeld mensen in zijn omgeving had proberen te helpen. 'Ik gun een ander ook wel eens wat.' Hij wist echter niet meer waaruit zijn gulle hulp dan had bestaan. Volgens de officier van justitie had hij veel geld zelf gebruikt voor aankopen bij de Mediamarkt.



Grote schadepost voor omroep

RTV Gouwestad eiste bij de rechtbank 13.000 euro van de verdachte terug. In driekwart jaar had Gerrit S. er camera’s en andere apparatuur ontvreemd. Doordat er steeds spullen verdwenen, was er groot wantrouwen ontstaan onder de vrijwilligers van de omroep. 'Dat is nog de grootste schadepost', zei de penningmeester woensdag tijdens de rechtszitting.

Volgens de advocaat van Gerrit S. had hij de twintigduizend euro van zijn zus alleen maar 'geleend'. Hij was altijd van plan geweest om haar terug te betalen. De verdachte kon uit schaamte niet veel zeggen. “Het is allemaal heel stom geweest”, wilde hij wel toegeven. Over twee weken doet de rechter uitspraak.