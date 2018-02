Kleintje Pils terug uit Korea: 'Ze wisten niet wat ze meemaakten met die reuzen op klompen'

SASSENHEIM - De Olympische Spelen zijn nog in volle gang, maar dweilorkest Kleintje Pils uit Sassenheim is alweer terug in eigen land. Ze waren eerder al bij de Spelen in Nagano, Salt Lake City, Turijn, Vancouver, Sotsji en afgelopen week mochten ze dus Pyeongchang platspelen. Maar daar stopt het niet bij, want het dweilorkest zou al uitgenodigd zijn voor de Olympische Zomerspelen in 2020, die in Tokio plaatsvinden.

'We hebben geboft de eerste tien dagen van de Olympische Spelen', vertelt Ruud Bakker van Kleintje Pils. 'We hebben de ene gouden medaille na de andere gezien en nu houdt het een beetje op nu we thuis zijn. Ik weet niet of het wat met elkaar te maken heeft, maar wij hebben in ieder geval een prachtige tijd gehad.'

Het bleef echter niet bij spelen op de schaatsbaan, want het olympisch comité van Korea leek het ook een goed idee om Kleintje Pils op andere plekken in te zetten. 'We hebben tijdens de ijshockeywedstrijd tussen Finland en Canada en tussen Amerika en Rusland gespeeld, maar ook op ceremonies en culturele evenementen.'



Reuzen op klompen

In Nederland is iedereen bekend met dweilorkest Kleintje Pils, maar dat is in het buitenland wel anders. Volgens Ruud Bakker waren de buitenlandse supporters misschien nog wel enthousiaster dan de Nederlandse. 'De Koreanen gingen met name uit hun dak als we snelle nummers speelden zoals Gangnam Style, wat daar een enorme hit is geweest. Die Koreanen vonden het allemaal fantastisch, die wisten niet wat ze meemaakten met die grote reuzen op klompen.'

Het olympische avontuur zit er dus voor 2018 op, maar de volgende olympische plannen liggen alweer klaar voor Kleintje Pils. 'Er liggen alweer uitnodigingen voor Tokio 2020. Dan vinden daar de Zomerspelen plaats en zelfs daar zijn we alweer voor benaderd. Dus het houdt niet op, onze missie gaat verder', aldus een enthousiaste Ruud Bakker.

