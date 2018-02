Deel dit artikel:











Hanne Drost van SP Den Haag donderdag te gast in Muijs in de Morgen Hanne Drost, SP Den Haag | Foto: SP Den Haag

DEN HAAG - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt radiopresentator Bas Muijs de komende weken verschillende lijsttrekkers uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Donderdag is de lijsttrekker van de SP in Den Haag aan de beurt; Hanne Drost.

De 30-jarige Drost werd in maart 2017 fractievoorzitter van de partij en voert nu ook de lijst aan tijdens de verkiezingen. Naast haar werkzaamheden als lijsttrekker en fractievoorzitter is ze ook beleidsmedewerker zorg en sport voor de Tweede Kamerfractie van de SP. Eén van de speerpunten die de jonge lijsttrekker nastreeft, is het realiseren van toegankelijke en goede zorg. 'Het is hoog tijd dat we de zeggenschap over dat wat van ons allemaal is terugwinnen. Dat betekent dat ouderen fatsoenlijke zorg krijgen en niet gekort worden in hun noodzakelijke thuiszorg,' aldus Drost.

Lijsttrekkers te gast De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendsshow op Radio West. Zo is Björn Lugthart (Wij. Rijswijk) vrijdag te gast en zullen Pieter Grinwis (CU/ SGP Den Haag) en Ulbe Spaans (GroenLinks Westland) op maandag en dinsdag aanschuiven.