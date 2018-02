West Wekker: Kleintje Pils terug uit Zuid-Korea en Rabobank sluit verschillende vestigingen

REGIO - Goedemorgen! Lekker geslapen? Begin deze donderdag lekker rustig met het doorlezen van onze West Wekker. Zo ben je weer helemaal op de hoogte!

1. Kleintje Pils terug uit Korea: 'Ze wisten niet wat ze meemaakten met die reuzen op klompen'

De Olympische Spelen zijn nog in volle gang, maar dweilorkest Kleintje Pils uit Sassenheim is alweer terug in eigen land. Ze waren eerder al bij de Spelen in Nagano, Salt Lake City, Turijn, Vancouver, Sotsji en afgelopen week mochten ze dus Pyeongchang platspelen.

2. 'How low can you go', man steelt van omroep en verstandelijk beperkte zus

Het Openbaar Ministerie eist tien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen een voormalig vrijwilliger van RTV Gouwestad uit Gouda. De 33-jarige Gerrit S. stal apparatuur van de omroep en geld van zijn verstandelijk beperkte zus.

3. Rabobank sluit vestigingen in Voorschoten, Voorburg en Den Haag

We betalen vaker met onze pinpas, waardoor het gebruik van contant geld uit geldautomaten afneemt. We winkelen meer online en we doen betalingen sneller via mobiel bankieren. Ook bij Rabobank Regio Den Haag wordt dit opgemerkt. Daarom sluit de bank vanaf juni de vestigingen in Voorschoten, Voorburg en aan het Loosduinse Hoofdplein in Den Haag. Daarnaast verhuist het bankkantoor in Rijswijk.

4. Café kan boete geluidsoverlast niet betalen, vrienden organiseren inzamelingsactie

Een geldboete van tienduizend euro. Muziekcafé Foots in Den Haag heeft die gekregen wegens geluidsoverlast, maar kan 'm zelf niet betalen. Vrienden van eigenaresse Soes Sewratan houden woensdagavond daarom een speciaal benefietconcert om geld in te zamelen. 'Ik vind het waanzinnig lief dat ze dit doen', zegt Sewratan.

5. 'Bronzen' schaatsers verwonden fans door gooien tegel

Bij de hulding van de Nederlandse schaatsmannen in het Holland Heineken House zijn twee gewonden gevallen. Dat gebeurde toen Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Lekkerkerker Patrick Roest, winnaars van brons op de achtervolging, de zogenoemde 'medailletegel' in het publiek gooiden.

6. Hanne Drost van SP Den Haag deze ochtend te gast in Muijs in de Morgen

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt radiopresentator Bas Muijs de komende weken verschillende lijsttrekkers uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Donderdag is de lijsttrekker van de SP in Den Haag aan de beurt; Hanne Drost.

Weer: Vandaag hebben we wederom een droge dag met veel zon en een matige oost-noordoosten wind. Het wordt zo'n vijf graden.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.