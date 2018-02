Ook in het Westland barst de verkiezingsstrijd los: 'Het Westland zal blauw kleuren'

WESTLAND - De verkiezingsstrijd barst los en ook in het Westland doen de lokale partijen erg hun best om door middel van verkiezingsborden gezien te worden. De ene partij kiest ervoor om de fractievoorzitter prominent met het gezicht af te beelden, de andere partij kiest juist voor sobere letters.

Fractievoorzitter van de LPF Dave van der Meer vindt het behoorlijk schrikken om steeds het hoofd van Peter Duijsens van Westland Verstandig tegen te komen op de verkiezingsborden. De LPF heeft onderzoek laten doen en daar is uitgekomen dat verkiezingsborden met alleen maar tekst veel beter werken. 'En daarbij kennen de mensen in het Westland me toch wel,' beargumenteert van der Meer.

Westland Verstandig heeft flink geïnvesteerd in de verkiezingsbordencampagne. 'Er staan inmiddels 130 borden in tuintjes, er staan er 130 langs de wegen en tussen de 70 à 80 aan lantaarnpalen en dan nog een heel stel in bushokjes', vertelt Duijsens. Maar daar laat de LPF zich niet door afschrikken. ‘Wacht maar af,’ zegt van der Meer, 'in de laatste week nemen wij er een heel stel over en dan zal het Westland blauw kleuren.'



Verkiezingsborden, waar dan?

Voor de politici zijn de verkiezingsborden dan wel een belangrijke troef in de strijd om de stemmen, maar dat betekent niet dat iedereen zich ermee bezig houdt. 'Verkiezingsborden? Waar dan, ik heb ze nog niet gezien,' zegt een vrouw die net een grote supermarkt uitloopt. Een andere vrouw voegt daaraan toe: 'De verkiezingen, het zal wel, mij interesseert het niet.'

