Onderzoek pauzewoningen Westland, sneller onderdak bij acute nood

WESTLAND - Het moet in het Westland makkelijker worden om mensen die acuut een woning nodig hebben, aan een huis te helpen. Wethouder Frank Rijneveen (GemeenteBelang Westland), gaat onderzoeken of er binnen de gemeente zogenoemde pauzewoningen kunnen worden gebouwd voor mensen met wie een tijdelijk huurcontract kan worden gesloten.

Vooral in noodsituaties, bij scheiding en andere urgente huisvestingsvragen, zijn mensen vaak aangewezen op sociale huur, particuliere huur of goedkope koop. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn er nu minder woningen beschikbaar voor één- en tweepersoonshuishoudens.

De Westlandse gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen die was opgesteld door CDA-raadslid Dennis Chafiâ, meldt mediapartner WOS. Een aantal gemeenten, zoals Zwolle en Arnhem, kent al van deze pauzewoningen. Via tijdelijke huurcontracten hebben mensen in noodsituaties de kans om voorlopig onderdak te hebben. Vanuit die situatie kunnen ze op zoek gaan naar de juiste koop- of huurwoning.





Proef

Chafiâ opperde om een proef te organiseren op een locatie met leegstaand vastgoed in Westland. Dit kan eventueel uitgebreid worden naar nieuwbouw. Wethouder Rijneveen gaat gesprekken aan met potentiële particuliere initiatiefnemers en bouwbedrijven in Westland om na overleg te komen met een plan omtrent de realisatie van pauzewoningen.