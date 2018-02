Benefietconcert muziekcafé Foots 'mooie avond'

DEN HAAG - Een benefietconcert voor het Haagse muziekcafé Foots heeft 1.000 euro opgeleverd. 'Het was een hele mooie avond', zo zei eigenaresse Soes Sewratan donderdagochtend bij Muijs in de Morgen op Radio West.

Het concert dat in het Parkroad Café was georganiseerd door vrienden van de eigenaresse. Zij moet een boete van zesduizend euro betalen omdat het café de geluidsnormen heeft overschreden. Daarboven op komt nog eens een strafbeschikking van 4.000 euro.

De bovenburen hebben geklaagd en naar aanleiding hiervan heeft de gemeente geluidsmetingen gedaan. De buren zijn sinds kort in het huis komen wonen dat drie jaar had leeg gestaan. Soes Sewratan heeft geen contact met haar bovenburen.



15 decibel overschreden

De gemeente liet eerder in een verklaring weten dat het café de geluidsnorm met 15 decibel heeft overschreden. Om de schade te beperken heeft de eigenaresse zelf al wat maatregelen genomen. Met pijn in haar hart heeft Soes de avonden met livemuziek in haar café al moeten stoppen. 'De horeca en livemuziek worden op deze manier de stad uitgejaagd.'