Verkeerschaos in Westland door urenlange afsluiting Veilingroute Ongeluk op de Veilingroute | Foto Regio 15 Auto te water op de Veilingroute | Foto: Regio 15

DEN HAAG - De Veilingroute (N222) vanaf Naaldwijk richting Rijswijk was donderdagochtend tussen Kwintsheul en de Brug over de Lange Watering in beide richtingen dicht na een ongeluk. Het zorgde voor een verkeerschaos in het Westland en richting snelweg A4.

Het ongeluk gebeurde rond 6.30 uur op de weg ter hoogte van Kwintsheul. Bij het ongeluk waren vijf auto's betrokken. Een auto is door het ongeluk te water geraakt. De bestuurder van deze auto is uit het water gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, meldt mediapartner WOS. De weg werd rond 9.00 uur weer vrijgegeven. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Volg hier al de actuele verkeersinformatie