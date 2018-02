Deel dit artikel:











SP Den Haag 'Geen woningbouw ten koste van groen' Hanne Drost van SP Den Haag te gast in Muijs in de Morgen (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - SP-lijsttrekker Hanne Drost vindt dat er meer gebouwd moeten worden in Den Haag om het tekort aan woningen op te lossen. Omdat er weinig ruimte is in de stad zal er sprake moeten zijn van hoogbouw. Ze zei dit donderdagochtend in het programma Muijs in de Morgen op Radio West.

Het gaat daarbij niet alleen om sociale woningbouw, maar ook woningen in het middensegment. 'Er zijn heel veel gezinnen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar ook niet kunnen kopen'. Het groen in de stad moet daarbij wel bewaakt worden. Hanne Drost wil geen woontorens rond het Haagse Bos 'Ik vind niet dat je bijvoorbeeld een groot stuk van het Haagse Bos kan kappen om woontorens neer te zetten'. Waar wel gebouwd kan worden zei ze niet, maar ze noemde als voorbeeld van een goed project de Binckhorst waar bedrijven plaats maken voor een woonwijk. Lijsttrekkers te gast

De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendsshow op Radio West. Zo is Björn Lugthart (Wij. Rijswijk) vrijdag 23 februari te gast en zullen Pieter Grinwis (CU/ SGP Den Haag) en Ulbe Spaans (GroenLinks Westland) op maandag 26 en dinsdag 27 februari aanschuiven.