Anouk gaat weer rocken bij Live on the Beach

Anouk bij live on the Beach 2017| Foto: ANP

DEN HAAG - Het stormachtige succes optreden bij Live on the Beach vorig jaar is Rockdiva Anouk zo goed bevallen dat ze dit jaar weer schittert op het strandconcert. De Haagse rockster is de hoofdact op vrijdag 7 september op het strand van Scheveningen.

Voor het eerst duurt Live on the Beach dit jaar drie dagen in plaats van twee. Behalve op vrijdag 7 en zaterdag 8 zijn er dit jaar ook concerten op de donderdag 6 september .

De komende weken zal organisator Arwin Touw van AT Events de namen voor die dagen bekend gaan maken. In het voorprogramma van Anouk spelen de Haagse band Son Mieux en de Utrechtse groep Rondé. Ondertussen is Touw druk bezig met de organisatie van Live on the Beach 2019. 'Die namen waren gek genoeg al rond voordat we de namen voor de concerten van 2018 klaar hadden', vertelt hij lachend bij mediapartner Den Haag FM.



Regenkleding en kaarten voor vijf euro op Marktplaats

De weergoden waren Live on the Beach vorig jaar niet goedgezind. Daardoor was het zelfs enige tijd onzeker of het strandconcert op Scheveningen wel door kon gaan omdat er zo'n 40 millimeter neerslag werd verwacht, dat is bijna een half bierglas vol.

Uiteindelijk werd vrijdag het voorprogramma gewoon geschapt. Maar het optreden van Anouk ging wel door. Bezoekers die geen zin hadden om natgeregend te worden dumpten hun kaarten voor vijf euro op Marktplaats.



Voor het concert zijn 20.000 kaarten beschikbaar met een uitloop naar 25.000. Ze kosten 37,50 euro en gaan vrijdag om 10.00 uur in de verkoop