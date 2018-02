Deel dit artikel:











Petitie voor komst openbare toiletten in Haagse Zuiderpark Foto: Omroep West

DEN HAAG - Stichting Zuiderpark is een online petitie begonnen voor openbare toiletten in het Zuiderpark in Den Haag. Woordvoerder Charles Crown van de stichting hoopt dat de politiek actie onderneemt om de overlast tegen te gaan.

Vooral bij grote evenementen leidt het gebrek aan openbare toiletten tot grote problemen. Bij speelparadijs Zuiderparadijs zijn ze de overlast goed zat. 'Wij hadden laatst tijdens de lerarenstaking ineens groepen met mensen boven bij de wc staan, waarbij er ruzies ontstonden.' Volgens Crown zijn de openbare toiletten broodnodig vanwege het groeiend aantal evenementen in het Haagse stadspark. 'Het ontbreken gaat zo een steeds groter probleem worden, zeker voor ondernemers', zo staat te lezen in de petitie. De stichting heeft naar eigen zeggen meerdere klachten ontvangen.

'Goed plan' Janneke Bosveld van lunchroom Parkoers ervaart zelf nauwelijks problemen: 'Alleen bij grote evenementen zoals bij de lerarenstaking, dan staan de mensen tot buiten in de rij voor het toilet. Maar anders gebeurt het slechts een enkele keer', aldus Bosveld. 'Al is het wel een goed plan om wat toiletten in het Zuiderpark neer te zetten, want je kan nu nergens heen.'

Petitie ondertekenen Volgens de stichting zijn de aankomende gemeenteverkiezingen het moment om te starten met de petitie, zodat het onderwerk 'op de politieke agenda kan worden gezet.' Tot nu toe loopt het nog niet storm met het aantal mensen dat de petitie heeft ondertekend. Tot donderdagochtend stond de teller op ongeveer 50 ondertekeningen. Het ondertekenen van de petitie kan hier. LEES OOK:

