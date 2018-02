IJsmeester Molenviergang: Ik hoop dat het lukt, maar ben bang dat het ijdele hoop is

AARLANDERVEEN - De draaiboeken liggen klaar, de temperatuur daalt en ze hopen dat het doorgaat: de beroemde Molenviergangtocht in Aarlanderveen. Maar ijsmeester Rens van den Berg is ook realistisch: ik ben bang dat het ijdele hoop is. ‘Maar we gaan vanavond wel de tennisbaan laten onderlopen voor de jeugd.'

'Je hebt toch minimaal 10 centimeter ijs nodig om de toertocht te rijden, en dat betekent dat het minimaal zeven of acht nachten achter elkaar flink moet vriezen,' weet Van den Berg uit ervaring. Of dat gaat lukken is maar zeer de vraag.

De tennisbaan in Aarlanderveen wordt donderdagavond wel overspannen met zeil. Dan laat de ijsclub de boel onderlopen. 'Dan hebben we volgende week een ijsbaan voor de jeugd.'





Draaiboeken

De Molenviergangtocht is in 2012 voor het laatst verreden. Sindsdien liggen de draaiboeken te verstoffen in de kast, maar als het zover komt worden ze er gewoon uitgehaald. 'Iedereen weet wat hij moet doen, we gaan vrijwilligers zoeken en dan is het zo klaar,' zegt Van den Berg.

Dat er weer eens zo’n tocht wordt verreden is voor de vereniging wel nodig. 'De kas wordt niet voller,' zegt de ijsmeester. 'Als we een jaar niet kunnen schaatsen gaan we met de jeugd in een bus naar de ijsbaan, dat kost geld. En ook de contributie aan de KNSB moet worden betaald.'





Geen rijen bij de schaatsenboer

Wie met het weerbericht in het achterhoofd nu besmet raakt met de schaatskoorts en de schaatsen nog moet laten slijpen heeft vooralsnog geluk. Schaatsenslijpers in de regio hebben het drukker dan normaal, maar lange rijen zijn er niet.

Bij de Uithof liggen de planken wel vol. 'We willen altijd graag dat mensen hun schaatsen twee dagen bij ons achterlaten,' zegt een woordvoerder, 'maar als het echt moet kun je er ook op wachten.' Normaal ben je in tien minuten wel klaar, nu moeten schaatsliefhebbers een minuut of twintig wachten.





'Niet spannend'

Ook in Zoetermeer en Leiden is nog plek zat. Bij Van Rossum Tweewielers loopt het zelfs niet storm. 'Zo spannend wordt het ook allemaal niet,' zeggen ze daar. 'Als de vorst echt doorzet dan wordt het meteen wel heel druk, maar nu niet.'

Weerman Huub Mizee van Omroep West zegt dat het de hele volgende week koud blijft. Dit weekend zakt het kwik al lekker en vanaf zondag hebben we nachttemperaturen tussen de -4 en -6 en overdag temperaturen rond het vriespunt. Dat blijft een groot deel van volgende week zo. Probleem bij de ijsvorming kan zijn dat de zon al best veel kracht heeft. Ook wind kan nog roet in het eten blazen, of gooien.





Snert

Bij de slager in de buurt van de Leidse schaatsenslijper loopt het wel storm door de kou. Ramon Roffelsen van Slagerij Henco in Leiden staat bijna de hele dag snert te koken. 'Het is echt een gekkenhuis. Normaal verkopen we zo’n 100 liter per week, nu zitten we al op het driedubbele.'