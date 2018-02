Tram 16 rijdt maandag weer als vanouds

DEN HAAG - Tramlijn 16 rijdt vanaf maandag weer de oude route door het Zeeheldenkwartier en langs de Grote Kerk in Den Haag.

Lijn 16 werd sinds afgelopen zomer omgeleid omdat het Kerkplein door de gemeente Den Haag opnieuw werd ingericht. In de tussentijd is een deel van de rails vernieuwd. Daardoor kunnen in geval van nood ook voertuigen van RandstadRail tussen het Buitenhof en het Kerkplein rijden.

De vervangende bus 76 die een deel van de route van lijn 16 reed wordt maandag opgeheven.