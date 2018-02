Deel dit artikel:











Dylan Hoogerwerf klaar na olympische kwartfinale 500 meter Dylan Hoogerwerf in actie op de olympische 500 meter. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Voor shorttracker Dylan Hoogerwerf zit een medaille op de Olympische Spelen er niet meer in. De 22-jarige Wateringer plaatste zich donderdag niet voor de halve finales van de 500 meter. Hij eindigde in zijn kwartfinale als derde en is daardoor uitgeschakeld.

Daan Breeuwsma ging wél door. De shorttracker uit Friesland finishte in dezelfde kwartfinale als Hoogerwerf op de tweede positie, achter de Zuid-Koreaan Lim Hyo-jun. Hij strandde in de halve eindstrijd.

Sjinkie Knegt ontbrak in de kwartfinales. De Fries overleefde dinsdag de series niet. Sjinkie Knegt ontbrak in de kwartfinales. De Fries overleefde dinsdag de series niet.

