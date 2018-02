Hoe voorkom je bevroren waterleidingen en dus veel ellende

REGIO - Met de vorst die er nu echt aan schijnt te komen is het niet alleen genieten, mooie wandelingen maken en hopelijk schaatsen. Maar de kou kan ook voor onaangename verrassingen zorgen. Zeker als je komende week op vakantie gaat, de deur achter je dicht trekt en niet een paar voorzorgsmaatregelen neemt. Want bevroren waterleidingen kunnen een hoop ellende veroorzaken. Hoe voorkom je dit?

We belden met waterleidingbedrijf Dunea. De waterleidingen van Dunea liggen in de grond begraven, meestal één meter diep. Vaak bereikt de koude slechts een diepte van twintig centimer. Toch gebeurt het wel eens dat ook leidingen van Dunea bevriezen. 'Dat gebeurt vooral bij aansluitingen naar jaren '50 woningen', vertelt de woordvoerder van Dunea.

'Als de bewoners dan niet aanwezig zijn en ze ook de verwarming niet hebben aanstaan, stroomt het water niet en bevriest de aansluitleiding. De laatste keer dat dit gebeurde was acht jaar geleden, toen er ongeveer 200 watermeters bevroren', vertelt de woordvoerder van Dunea.Vervolgens barsten de ledingen en volgte er een nare en kostbare lekkage.

Wanneer barst een leiding?

Een leiding kan barsten als de druk erin te hoog wordt. Water zet uit als het bevriest. Leg maar een flesje water in vriezer, dit is voller wanneer het water helemaal bevroren is. Zo werkt het ook met waterleidingen. Het water bevriest en zet uit, maar de leiding kan niet uitzetten, daardoor barst de leiding.

Vaak ontdek je dit pas wanneer het weer begint te dooien, want dan begint het water pas door de barst te stromen. Een leiding kan bevriezen bij temperaturen onder de nul, maar ook als er veel koude wind is.



Hoe voorkom ik een bevroren waterleiding?

Als het vriest is het verstandig de thermostaat op minimaal 14 graden te zetten. Zorg dat in alle ruimtes in het huis de radiatoren (een stukje) open staan zodat het water blijft stromen. Stel de ketelwatertemperatuur in op minimaal 50 graden en je warmwatertoestel (boiler) op minimaal 60 graden.

Maak de ruimtes met de watermeter en de hoofdkraan tochtdicht. Dicht kieren en naden en bescherm de hoofdkraan met isolatiemateriaal. Is de ruimte niet tochtdicht te krijgen en ben je bang voor bevriezing? Pak dan de watermeter, hoofdkraan en toevoerleiding tijdelijk in met isolerend materiaal. Je hebt vast nog wel een oude deken ergens slingeren.



Tap buitenkranen leeg

Sluit kwetsbare, slecht geïsoleerde leidingen af en tap ze leeg. Denk bijvoorbeeld aan de leidingen en buitenkraan in de tuin. Het aftappen gaat als volgt: draai de stopkraan van de leidingen in een onverwarmde ruimte dicht. Open nu het aftapkraantje en vang het water op in een emmer.

Zet ook alle andere kranen in de koude ruimte open en laat alle leidingen leeglopen. Sluit tenslotte het aftapkraantje en de waterkranen. Vergeet niet om na de vorstperiode de leidingen door te spoelen.