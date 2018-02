NFI klaar voor grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit

DEN HAAG - Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft vier extra mensen ingehuurd voor het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek in de moordzaak van Nicky Verstappen. Donderdag is het onderzoek van start gegaan. In totaal wordt van 21.500 mensen wangslijm afgenomen. Het is het grootste DNA-verwantschapsonderzoek dat ooit in Nederland is gehouden. De eerste tests komen waarschijnlijk volgende week aan bij het NFI.

'Dit onderzoek is zo groot dat wij het niet in onze normale productie kunnen meenemen,' zegt Eef Herregodts van het NFI. 'Daarom hebben we afspraken gemaakt om het als extra project te doen. We hebben financiering gekregen voor vier extra mensen die het DNA-materiaal gaan verwerken.'

Het wangslijm komt op plaatjes binnen bij het NFI. Dat moet ingeladen worden in een machine die er een DNA-profiel uithaalt. 'Zo kunnen we enkele honderden tests per dag verwerken. Deskundigen gaan vervolgens met dat profiel aan de slag om te kijken of er mogelijk een match is met DNA-materiaal dat bij de moordzaak is gevonden,' vertelt Herregodts.



DNA

Nicky Verstappen was 11 jaar oud toen hij in augustus 1998 werd vermoord tijdens een jeugdkamp in Limburg. De dader is nooit opgepakt, maar wel is er DNA-materiaal gevonden. Door nu bij 21.500 mensen wangslijm af te nemen, hopen politie en justitie de dader alsnog op het spoor te komen.

Het is een zogeheten verwantschapsonderzoek. Dat betekent dat er dus gekeken wordt naar familie van de moordenaar. Dat is een ingewikkelde klus. Herregodts: 'Stel dat je een match hebt, dan moeten deskundigen aan de slag om te kijken wat dat precies betekent. Je kunt erachter komen dat de dader misschien in de familie zit, maar waar? Daar komen politie en justitie ook nadrukkelijk in beeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om DNA van een vader, dat gaat over op een zoon en dat gaat generaties zo door.'

Onderzoek loopt ongeveer een jaar





Het Nederlands Forensisch Instituut denkt tussen de zes maanden en een jaar nodig te hebben om het onderzoek af te ronden. Dat is dan wel inclusief het extra werk wat politie en justitie moeten doen. 'Het hangt ook af van wat we vinden. Als we een duidelijke match hebben bij de eerste duizend tests, dan zijn we natuurlijk minder lang bezig dan dat zo'n match pas bij het laatst aangeboden materiaal zit,' aldus Eef Herregodts.