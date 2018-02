Deel dit artikel:











Olympisch kampioen Kjeld Nuis gaat nog niet naar huis Kjeld Nuis na zijn olympische titel op de 1500 meter. (Foto: Orange Pictures)

ZOETERWOUDE - Kjeld Nuis gaat na de Winterspelen in Zuid-Korea nog niet naar huis. De olympisch kampioen op de 1500 meter vliegt komende week door naar China voor het WK sprint, dat in het eerste weekeinde van maart wordt gehouden. 'Ja, dat is best wel pittig', zegt de 28-jarige schaatser uit Zoeterwoude, die vrijdag op de 1000 meter opnieuw voor goud gaat. 'Ik vind het heel jammer dat ik niet terug naar mijn gezin kan. Ik moet mijn kleine zoon dus nog een weekje langer missen.'