Kai Verbij voelt rivaliteit: 'Noren mogen sommige Hollanders niet'

HOOGMADE - Kai Verbij proeft een gezonde animositeit tussen het Nederlandse en het Noorse schaatskamp bij de Winterspelen. 'Die Noren gaan lekker hier. Volgens mij mogen ze sommige Nederlanders niet zo', zegt de Hoogmadenaar. 'Waarom ik dat denk? Nou, ze hebben altijd best een grote mond tegen ons. Je kunt aan alles merken dat ze Nederland er hier willen afrijden.'

De Noren waren woensdag in de halve finales op de ploegachtervolging te sterk voor Nederland. 'Als het lukt om ons te verslaan, willen ze het weten ook. Maar als ze op klasse winnen, kan ik dat best waarderen. Ik denk dat ze over een paar geheimpjes beschikken. Er is in het afgelopen jaar waarschijnlijk veel tijd en geld in het Noorse schaatsen gestoken en dat zie je hier terug.'

Verbij, net hersteld van een liesblessure, behoort vrijdag met Kjeld Nuis uit Zoeterwoude tot de kanshebbers op de olympische 1000 meter. 'Ik ga mijn best doen, maar ik beloof niets. Ik heb sinds eind december geen wedstrijden meer gereden. Voor mij wordt het weer net zo'n verrassing als maandag op de 500 meter', doelt hij op zijn negende plek.