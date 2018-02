Deel dit artikel:











Mannen die betrapt werden met 600 kilo coke langer in cel Een deel van de drugsvondst (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De drie verdachten in de Den Hoornse cocaïnezaak blijven in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. De mannen, twee uit Den Haag en één uit Bussum, werden in november opgepakt.

Op 10 november vond de politie 600 kilo coke in een loods in Den Hoorn. De straatwaarde van de drugs bedroeg zo'n 16 miljoen. In de loods werden ook een 48-jarige Hagenaar en een 50-jarige inwoner van Bussum opgepakt. In een huis in Den Haag werd een man van 43 aangehouden. De beide Hagenaars waren bij de pro formazitting aanwezig, de derde verdachte had ervoor gekozen om weg te blijven.