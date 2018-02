Geleidelijnen voor slechtzienden in Haags openbaar vervoer nog niet op orde

DEN HAAG - Voor blinden en slechtzienden in de regio Den Haag is het nog altijd zoeken naar de 'rode knop' bij tram- en bushaltes. De geleidelijnen die naar de plek van de knop moeten leiden zijn op veel plekken niet op orde. De Haagse afdeling van de Oogvereniging signaleert gevaarlijke situaties bij station Hollands Spoor, de De Heemstraat en in Ypenburg.

Blinden en slechtzienden missen niet alleen informatie over het openbaar vervoer, maar kunnen ook hun weg bij de halte maar moeilijk vinden. Thea Den Dulk van de Haagse afdeling van de Oogvereniging heeft het idee dat de gemeente Den Haag slecht luistert.

'We hadden een toezegging dat we mee mochten praten over de voorzieningen', zegt ze. 'Bij de nieuwe halte van Station Hollands Spoor is geen rode knop, maar een andere voorziening. Alleen is er geen geleidelijn aangebracht. Op Hollands Spoor is het prima in orde, maar tussen de halte en het station is niets te vinden', aldus Den Dulk.



'In en in triest'

CDA-raadslid Michel Rogier zet zich al lange tijd in voor het verbeteren van de voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Dat zaken nog 'steeds sterk te wensen overlaten' vindt hij 'in en in triest'.

Het raadslid vervolgt: 'Ik snap niet waar Den Haag naar toe wil met het huidige OV-beleid. Ik zie op dit terrein geen verbetering en dat baart mij zorgen.' Als er na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een nieuw college zit, zal Rogier de problemen weer hoog op de agenda zetten.



Verantwoordelijkheid

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de geleidelijnen. 'Daar gaat de gemeente Den Haag over,' zegt een woordvoerster. De gemeente heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om een toelichting.

LEES OOK: Knop voor blinden bij bus- en tramhalte lijkt fiasco: Onvindbaar en onbekend