Lente-uitjes: 12x leuke dingen doen in de voorjaarsvakantie

Berekoud, zonnig en genoeg te beleven in onze mooie regio! Fijne vakantie!

REGIO - Zin om er samen met je (klein)kind op uit te gaan in voorjaarsvakantie? Dan hebben we hier een flinke dosis inspiratie voor je: de 12 leukste tips van Kidsproof.

1. Lentespelen, Delft – 25 februari t/m 4 maart 2018

Doe mee met de Lentespelen in Delft. Slepen met takken, speuren naar kikkers, kabouters verven, ezels knuffelen en nog veel meer. Check dit toffe buitenprogramma.

2. Knutselen en speuren bij RMO, Leiden – t/m 4 maart

Leuke vakantie-activiteiten bij het Rijksmuseum van Oudheden. Bezoek de UNESCO kinderdag en leer alles over het beschermen van erfgoed in oorlogsgebied. En doe de kinderaudiotour over Nineveh.

3. Lentekriebelsfestival, Den Haag – 25 februari t/m 4 maart

Tijdens het Lentekriebelsfestival geniet je van leuke, grappige en ontroerende familievoorstellingen in Theater aan het Spui, Korzo en de Koninklijke Schouwburg. Ook toffe lente-activiteiten in festivalhart Theater aan het Spui.

4. Sporthal de Vliethorst, Voorschoten – 2, 28 februari en 2 maart

Tijdens de vakantie leef je je uit bij Sporthal de Vliethorst in Voorschoten. Met een skate-inn disco, boogschieten en een tofspringkussenfestival is er voor elk wat wils.

5. COMM, Den Haag – t/m 4 maart

Ontdek het vernieuwde COMM, het Museum voor Communicatie. Zijn er verschillen tussen kinderen en ouders of valt dat wel mee? Met een spannende speurtocht, interactieve games en nog veel meer!

6. Spelen bij de KidsZoo, Noordwijkerhout – 24 februari t/m 4 maart

Leef je uit in de vakantie bij indoor speelparadijs KidsZoo. Naast ravotten in de binnenspeeltuin is er een gratis speurtocht, knutselen, schminken en kun je discodansen met Leo de Leeuw.

7. Kidsontbijt, Den Haag – 27 februari t/m 3 maart

In de knusse ruimte boven 't Haagsch Snoephuis kun je deze vakantie terecht voor een gezellig Kids-Ontbijt. Je vindt het op de Fred. Leuk en lekker begin van de dag!

8. GIF! bij Naturalis, Leiden – t/m 4 maart

Duik in de giftige wereld van dr. Freek Vonk. Deze vakantie zijn er extra activiteiten. Kijk en teken giftige dieren, doe het familiespeurspel en leer over gif tijdens één van de demonstraties.

9. Nuna 9 workshop Science Centre, Delft – 28 februari

Deze vakantie is de lancering van de nieuwe workshop Nuna 9 in Science Centre Delft! Stel vragen aan het Nuna team en natuurlijk maak je je eigen zonneauto. Of doe mee met een andere technische workshop.

10. Speurtocht de Hulpduinwachter, Meijendel – 24 februari t/m 4 maart

Duinwachters zorgen voor de planten en dieren in de duinen en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het gebied. Wil jij ze helpen en hulp-duinwachter worden? Doe dan de gratis speurtocht!

11. Kinderrondleiding op het Binnenhof, Den Haag – dagelijks in de vakantie (niet op zondag)

Waar leest de Koning de troonrede voor? Hoe ziet zijn troon eruit? Tijdens de kinderrondleiding van ProDemos ontdekken kinderen het Binnenhof met een koffertje vol bijzondere voorwerpen.

12. Terug uit de ruimte , Space Expo Noordwijk – t/m 4 maart

In ‘Terug uit de ruimte’ in Space Expo kun je honderd voorwerpen bewonderen die in de ruimte zijn geweest. Zoals de capsule van André Kuipers en stof van de maan.