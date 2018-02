Deel dit artikel:











Man die VVD-medewerker bedreigde opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis Beeldtelefonie (Foto: ANP)

DEN HAAG - De 20-jarige man die afgelopen juli een communicatiemedewerker van de VVD telefonisch bedreigde wordt maximaal een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. Wishal K. heeft last van psychotische stoornissen en waanbeelden.

Hij belde afgelopen juli meerdere keren achter elkaar met het kantoor van de VVD en vroeg de medewerkster om het adres van premier Mark Rutte, anders zou hij 'een mes op haar strot zetten'. K. wilde naar eigen zeggen sponsorgeld voor zijn dj-carrière, maar het gesprek liep uit de hand. K. liet direct weten dat hij akkoord gaat met de uitspraak en niet in hoger beroep gaat. Het liefst wordt hij zo snel mogelijk opgenomen, vertelde hij de rechter.