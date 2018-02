Boswachter: 'Periode van min 10 heeft geen gevolgen voor dieren'

WESTLAND - Het wordt de komende week afzien voor koukleumen. Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee kan het in onze regio 's nachts wel -10 graden worden. Heeft dit Siberische weer gevolgen voor de dieren? Nee, zegt boswachter Fred Spreen.

'Zo'n periode kan best. Er zijn zelfs al vogels die nesten aan het maken zijn. Het voorjaar komt er tenslotte aan', zegt Spreen. Hij is boswachter in het Staelduinse Bos in Westland. 'De kou heeft geen consequenties voor de dieren. De natuur moet je daarom ook gewoon zijn gang laten gaan.'

De boswachter geeft ook nog een tip: hang een vetbol op als het vriest. 'Maar echt alleen als er vorst is, niet het hele jaar door. De dieren moeten zelf ook kunnen zoeken. Als er geen vorst is, is er ook meer dan genoeg te vinden. Dus dat vetbolletje is dan niet noodzakelijk.'

