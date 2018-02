Deel dit artikel:











Leidse huisbaas vrijgesproken van schietpartij Foto: Archief

LEIDEN - Een Leidse huisbaas is door de rechtbank in Den Haag vrijgesproken van het beschieten van één van zijn eigen huizen. Volgens de rechters is er niet voldoende bewijs dat hij de schutter was. Justitie had de man twee pogingen tot moord dan wel doodslag ten laste gelegd omdat er twee studenten thuis waren, en één van hen in zijn been werd geraakt.

De huisbaas, een 51-jarige Leidenaar, had een conflict met één van de studenten. Die was naar de huurcommissie gestapt omdat hij vond dat hij teveel voor zijn kamer betaalde. Hij werd in het gelijk gesteld. De huisbaas wilde hem daarop uit huis zetten. Een dag voor de schietpartij hadden de twee hoogoplopende ruzie. Op 5 juli 2016 werd er vroeg in de ochtend op het pand geschoten. De twee bewoners lagen nog te slapen. De student die naar de huurcommissie was gestapt werd geraakt in zijn been, en twee andere kogels kwamen terecht in de slaapkamer van de andere student.

Schotresten Hoewel de huisbaas schotresten op zijn hand had is niet komen vast te staan dat die van het schietincident op 5 juli waren, zo oordeelt de rechtbank. Omdat er ook geen ander bewijs is dat de Leidenaar op het tijdstip van de schietpartij bij het studentenhuis zouden de schotresten van een ander incident kunnen zijn. Het mogelijke motief en de schotresten zijn niet voldoende bewijs, en daarom komt de rechtbank tot vrijspraak.